FW-MG: Einsatzbilanz zum VDZ 2023

Mönchengladbach-Innenstadt, 21.02.2023, 17:30 Uhr (ots)

13 Unfallhilfsstellen wurden entlang des Zugweges eingerichtet. Drei Notarzteinsatzfahrzeuge, zwei Notarztwagen, sieben Rettungs- und sieben Krankentransportwagen ermöglichten eine schnelle medizinische Versorgung. Zusätzlich wurden ein Tierarzt sowie zwei Notfallseelsorger vorgehalten.

Rund um den Veilchendienstagszug (VDZ) fielen zusätzliche Einsätze in normalem Umfang an. Mit Stand 17:30 Uhr mussten 13 Patienten in die Akutkrankenhäuser des Stadtgebietes transportiert werden. Die Einsätze im Bereich des VDZ hatten verschiedene Ursachen, u.a. Alkoholgenuss, internistische und chirurgische Notfälle. An den Unfallhilfsstellen wurden 21 Personen behandelt. Ein Brandmeldung erreichte die Einsatzleitung des VDZ um 16:32 Uhr. Es wurde eine Rauchentwicklung aus dem Parkhaus Marktstieg gemeldet. Nach einer kurzen Erkundung konnte ein gezündeter Feuerwerkskörper als Ursache ausgemacht werden. Die Feuerwehr musste nicht mehr tätig werden.

Im Einsatz waren 170 Helferinnen und Helfer von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr und den örtlichen Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH), Malteser-Hilfsdienst (MHD) und der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW).

Einsatzleiter: Brandamtsrat Erik Gribkowski

