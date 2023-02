Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit drei PKW

Mönchengladbach, 18.02.2023, 18:23 Uhr, BAB 52 (ots)

Am gestrigen Abend, kurz nach dem Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München, ereignete sich im Abreiseverkehr ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 52 in Fahrtrichtung Düsseldorf. Drei PKW waren im dichten Verkehr aufgefahren, wobei sich zwei Insassen bei dem Unfall so schwer verletzt hatten, dass sie vor Ort durch einen Notarzt der Feuerwehr versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Mönchengladbacher Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Autobahn wurde während der Rettungsarbeiten auf eine Fahrspur verengt.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache 2 (Holt), der Rüstwagen des Technik- und Logistikzentrums (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Carsten Kommer

