FW-MG: Brand in einer Hofdurchfahrt

Mönchengladbach-Westend, 24.02.2023, 05:30 Uhr, Blumenberger Straße (ots)

Am frühen Morgen wurde der Feuerwehr Mönchengladbach durch mehrere Anrufer ein Brand in einem Wohnhaus auf der Blumenberger Straße gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage nicht. Es brande Müll der innerhalb einer Hofdurchfahrt gelagert war. Sofort wurde durch den Angriffstrupp ein C-Strahlrohr zum Niederschlagen des Brandes vorgenommen. Durch den schnellen Einsatz konnten der Brand schnell gelöscht und eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Alle Bewohner wurden aufgefordert, ihre Fenster zu schließen und in den Wohnungen zu bleiben. Aufgrund der starken Rauchentwicklung kam es zu einer leichten Verrauchung im Treppenraum des Wohnhauses. Durch das Öffnen der Fenster im Treppenraum konnte dieser abschließend entraucht werden.

Personen kamen bei diesem Einsatz nicht zu Schaden.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Alexander Keuter

