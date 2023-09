Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Zweite gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 14.09.2023

Markdorf / Bodenseekreis (ots)

Nach Auseinandersetzung zweier Gruppen - Ermittlungen dauern an

Nach der Auseinandersetzung zwischen gut einem Dutzend Männern am 03.09.2023 dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei Friedrichshafen noch immer an. Die vier Verletzten sind inzwischen auf dem Weg der Besserung. Den drei Tatverdächtigen, die noch am Tatabend von der Polizei identifiziert wurden, wird unter anderem gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Außerdem wird zwischenzeitlich gegen zwei weitere, namentlich bekannte Personen ermittelt. Der Hintergrund der Tat sowie der genaue Ablauf der Geschehnisse sind nach wie vor nicht abschließend bekannt. Beides versuchen die Kriminalbeamten der speziell eingerichteten Ermittlungsgruppe "Parkplatz" zu klären.

Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Tel. 07531/280-0

Polizeioberkommissar Simon Göppert, Tel. 0751/803-1010

Unsere Pressemitteilung vom 04.09.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5595038

