POL-EL: Geeste - Geldkassetten gestohlen

Nordhorn (ots) - Am Mittwoch, zwischen 17:15 und 17:20 Uhr wurde von unbekannten Personen in Nordhorn an der Kokenmühlenstraße eine Fußplatte von einem Bauzaun von einem dortigen Parkhaus heruntergeworfen. Glücklicherweise wurde dadurch niemand verletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 ...

mehr