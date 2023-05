Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Spielhalle

Rees (ots)

Am Montag (29.05.2023) in der Zeit zwischen 03:30 Uhr und 03:23 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über die Notausgangstür Zugang zum Inneren der Spielhalle auf der Straße Zur Jasba. In der Spielhalle wurden zwei Spielautomaten zunächst aufgebrochen und anschließend die darin befindlichen Geldkassetten entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei Emmerich 02822 7830.

