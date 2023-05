Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug: Wer kennt den Täter?

Goch (ots)

Am Samstag (25. Februar 2023) kam es durch einen bislang unbekannten Täter zu einem Betrug. Per Pishing SMS Zugriff verschaffte sich der Täter Zugriff zum Bankkonto des Geschädigten und bezahlte gegen 19:16 Uhr mit dem erlangten Zugriff in einem Lebensmitteldiscounter in Goch. Auch in weiteren Geschäften wendete der Täter diese Masche an. Bilder des Beschuldigten sind unter dem nachfolgenden Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/106537

Die Kripo Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell