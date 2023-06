POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Rhede (ots) - Am Freitag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Neurheder Straße in Rhede alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein Schuppen in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Die Höhe des Sachschadens wird ernsten Erkenntnissen zufolge auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: ...

