Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen

Radfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen trug ein Radfahrer am Dienstag davon, nachdem er gegen 8.20 Uhr in der Ravensburger Straße mit einem Auto kollidierte. Ein 39 Jahre alter Audi-Fahrer wollte aus der Johannes-Jung-Straße nach links in die Ravensburger Straße abbiegen und übersah dabei den die Ravensburger Straße entlangfahrenden 59-jährigen Radfahrer. Der 59-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, am Audi entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Bodnegg

Unfallflucht

Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, hat sich am Montag gegen 17 Uhr der Fahrer eines Pkw mit Wohnanhänger unerlaubt vom Unfallort entfernt. Ein 20-jähriger Mazda-Fahrer befuhr den Gemeindeverbindungsweg zwischen Sonthäusen und Landstraß, als ihm auf Höhe Hütten ein Pkw-Wohnwagengespann entgegenkam. Aufgrund der engen Fahrbahn bremste der 20-Jährige am rechten Fahrbahnrand bis zum Stillstand ab. Beim Vorbeifahren streifte der Wohnwagen den hinteren Radlauf des Mazda. Ob der unbekannte Verkehrsteilnehmer den Streifvorgang überhaupt als solchen erkannt hat, ist nicht bekannt. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder Fahrzeug geben können, sich unter 07529/971560 zu melden.

Argenbühl

Frontalzusammenstoß

Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro entstand am Dienstagnachmittag bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in der Wetzelsrieder Straße. An der Einmündung zur Straße "Im Oberdorf" ging ein 20 Jahre alter Audi-Fahrer fälschlicherweise davon aus, dass der entgegenkommende Pkw nach links abbiegen möchte. Als er deshalb seinerseits nach links auswich, prallte er frontal in den Entgegenkommenden, der entgegen der Annahme geradeaus weiterfuhr. Sowohl der Unfallverursacher als auch der 54 Jahre alter Fahrer des entgegenkommenden Wagens blieben glücklicherweise unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell