Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfall mit Sachschanden

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 17.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 16 Uhr in der Ravensburger Weststadt ereignete. Der 21-jährige Fahrer eines Fords übersah beim Ausparken aus einer Parklücke einen ordnungsgemäß auf der Zuppingerstraße fahrenden Skoda, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Ravensburg - Gornhofen

Mann vergeht sich an Pferd

In der Nacht von Montag auf Dienstag verging sich offenbar ein 33 Jahre alter Mann an einer im Stall untergebrachten Stute. Der Tatverdächtige konnte anhand von Videoaufnahmen identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Die Polizei in Ravensburg leitete ein Strafverfahren gegen den 33-Jährigen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Der aus dem Ausland stammende Mann musste zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe mehrerer hundert Euro hinterlegen. Das Pferd wurde durch einen Tierarzt medizinisch begutachtet und versorgt.

Weingarten

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Schwere Verletzungen trug eine 43-jährige Pedelec-Fahrerin am Dienstag gegen 8 Uhr bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto an der Kreuzung Lammstraße/Friedhofstraße davon. Die 43-Jährige fuhr die Lammstraße in Richtung Friedhofstraße und übersah den Peugeot eines vorfahrtsberechtigten 45-Jährigen, der aus der Schonisweilerstraße kam. Bei dem frontalen Zusammenstoß zog sich die Radfahrerin schwere Verletzungen zu und wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Wangen

Alleinbeteiligter Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

In einem starken Gefälle auf der K8007 in Wallmusried verlor am Montagnachmittag ein 33-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrrad und zog sich beim Sturz schwere Kopfverletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Zum Unfallzeitpunkt trug er keinen Schutzhelm.

Leutkirch

Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich

Am Montagnachmittag stürzte ein 63 Jahre alter Pedelec-Fahrer gegen 16.30 Uhr alleinbeteiligt im Hegenauerweg beim Versuch, in den Gangloffweg abzubiegen. Er wurde mit einer Beinverletzung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Isny

Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jugendlichen Mädchen kam es am Montagabend in der Lindauer Straße. Eine 15-Jährige soll dabei das 16-jährige Mädchen zu Boden gebracht, sie geschlagen, getreten und gewürgt haben. Die 16-Jährige musste anschließend aufgrund einer erlittenen Fraktur und diversen oberflächlichen Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist bislang unbekannt. Die Polizei in Wangen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Isny

Seniorin kommt von der Straße ab und prallt gegen Baum

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Montag gegen 13.30 Uhr in der Neutrauchburger Straße (L 265). Eine 73-jährige Dacia-Lenkerin kam nach derzeitigem Stand alleinbeteiligt über die Gegenfahrbahn von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Beim Aufprall wurde die Seniorin, die offensichtlich keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, schwer verletzt. Zur Befreiung der eingeklemmten Fahrerin war die Feuerwehr im Einsatz. Die 73-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro. Die Fahrbahn zwischen Neutrauchburg und Isny war bis 15.30 Uhr vollständig gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell