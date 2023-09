Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Gestürzter Motorroller-Fahrer - Alkoholisiert und ohne Führerschein

Die Alkoholisierung des Fahrers dürfte die Ursache für einen Unfall gewesen sein, der sich am Sonntagnachmittag in der Zeppelinstraße ereignet hat. Ein 51 Jahre alter Roller-Fahrer war von Friedrichshafen kommend unterwegs und verlor auf Höhe der Tankstelle in Manzell die Kontrolle über sein Zweirad. Er stürzte zu Boden, blieb jedoch unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 51-Jährige deutlich schwankte und nach Alkohol roch. Er musste die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Weil bei den weiteren Ermittlungen auch bekannt wurde, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist, kommt neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eine weitere Anzeige auf den Mann zu.

Friedrichshafen

Seniorin wird Opfer eines Betrugs

Eine Seniorin aus dem Friedrichshafener Bereich wurde am Montag Opfer eines Betrugs. Mit der bekannten Masche meldeten sich die Betrüger telefonisch bei der 81-Jährigen und gaben sich als ihre Enkelin aus. Diese habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine schwangere Frau ums Leben gekommen sei. Eine Haftstrafe der Enkelin könne nur durch die Zahlung einer Kaution abgewendet werden. Die Frau schenkte der Geschichte Glauben und begab sich zu einer vereinbarten Örtlichkeit im Bereich des Spielplatzes im Pappelweg. Dort übergab sie zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro an eine unbekannte Abholerin, die im Anschluss mit einem Taxi davonfuhr. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Betrugs und bittet Personen, die die Übergabe beobachtet haben oder Hinweise zur Abholerin geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Die Unbekannte wird als etwa 25 - 30 Jahre alt, groß und schlank beschrieben. Sie hatte dunkle Haare und einen dunklen Teint. Bekleidet war die Frau mit einem T-Shirt, einer langen Hose und trug eine dunkle Baskenmütze. Hinweise rund um das Thema Betrug finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ .

Friedrichshafen

Kunden angepöbelt - Gewahrsam

In der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Friedrichshafen endete der Montagabend für einen 25-Jährigen, der am Nachmittag gleich mehrfach negativ aufgefallen ist. Gegen 14 Uhr hatte er versucht, in einem Einkaufszentrum in der Ailinger Straße CDs zu verkaufen und pöbelte dabei Passanten an. Eine Mitarbeiterin des Geschäfts warf ihn aus dem Markt, woraufhin er renitent wurde, die Frau beleidigte und kratzte. Nur wenige Stunden später belästigte der 25-Jährige auch in einem Einkaufsgeschäft in der Äußeren Ailinger Straße mehrere Kunden. Der hinzugerufenen Polizei gegenüber zeigte er sich vollkommen uneinsichtig und kam dem erteilten Platzverwes nur widerwillig nach. Weil er schon kurze Zeit später erneut dort auftauchte, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Dabei versuchte er sich zu wehren, attackierte die Beamten und warf mit beleidigenden und drohenden Äußerungen um sich. Nun kommen entsprechende Anzeigen und die Kosten für den Aufenthalt bei der Polizei auf den 25-Jährigen zu.

Friedrichshafen

Betrunken mit E-Scooter gestürzt

Über 3,5 Promille zeigte die Atemalkoholmessung bei einem 34-Jährigen an, nachdem er am Montagabend gegen 23.30 Uhr in der Ailinger Straße mit seinem E-Scooter gestürzt war. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall nicht, musste die Beamten aber dennoch in eine Klinik begleiten, um eine Blutprobe abzugeben. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn ein, untersagten dem 34-Jährigen die Weiterfahrt und behielten seinen Führerschein ein.

Tettnang

Kran in Betrieb genommen und Fernbedienung gestohlen

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag einen auf der Baustelle in der Marienfelder Straße stehenden Kran unbefugt in Betrieb genommen und danach die dazugehörige Fernbedienung gestohlen. Bei dem Vorhaben entstand am Kran und mutmaßlich auch an einem angrenzenden Hopfenfeld Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Der Diebstahlsschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Tettnang unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Kressbronn

Unfallflucht auf der B31 bei Kressbronn - Unbekannter fährt auf schwarzen BMW X3 auf und flüchtet

Am vergangenen Freitagnachmittag, 8.9.23, wurde auf der Bundesstraße 31 auf Höhe Kressbronn eine Unfallflucht begangen, bei der Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstanden ist. Gegen 16 Uhr war ein unbekannter Fahrer eines schwarzen Kleinwagens mit Lindauer Kennzeichen hinter einen schwarzen BMW X3 in Richtung Friedrichshafen unterwegs. Im stockenden Verkehr prallte der Kleinwagen in das Heck des BMWs. Nachdem sich die Unfallbeteiligten zunächst darauf verständigten, rechts in den Grünstreifen zu fahren, wendete der Fahrer des Kleinwagens plötzlich und flüchtete in Richtung Lindau. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07731/888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden. Dort erfolgte die Anzeigeerstattung.

Kressbronn

Pedale verwechselt - Pkw prallt gegen Mauer

Verletzungen hat sich ein 86-jähriger Mann zugezogen, als er am Montag gegen 11.30 Uhr mit seinem VW in der Kirchstraße gegen eine Mauer geprallt ist. Der Fahrer fuhr aus einer Einmündung auf die Straße ein, verwechselte offenbar Gas- mit Bremspedal und kam an der gegenüberliegenden Mauer zum Stehen. Der Senior wurde mittelschwer verletzt vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An seinem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 15.000 Euro beziffert wird. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des nicht mehr fahrbereiten VW. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz.

Markdorf

Auto zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein Unbekannter zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen einen silberfarbenen Renault Koleos zerkratzt hat, ermittelt der Polizeiposten Markdorf und bittet um Hinweise. Der Wagen stand zwischen 15 Uhr und 9 Uhr auf dem Parkplatz des Hundesportvereins in der Bruggergasse. Wie hoch der Sachschaden am hinteren linken Kotflügel ausfällt, ist aktuell nicht bekannt. Personen, die sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/9620-0 zu melden.

Markdorf

Polizisten angegriffen

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 41-Jährigen zu, der sich am Montagabend mit der Polizei angelegt hat. Der Mann hatte zunächst mit rund 2,5 Promille intus zuhause randaliert und von der hinzugerufenen Polizei einen Wohnungsverweis bekommen. Diesem kam er zögerlich nach, kehrte jedoch schon wenige Minuten später wieder zurück. Bei der anschließenden Gewahrsamnahme griff er einen Beamten an und verletzte ihn leicht im Gesicht. Mit Unterstützung weiterer Polizisten konnte der 41-Jährige fixiert werden. Er musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und muss auch die Kosten für die Übernachtung bei der Polizei tragen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell