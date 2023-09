Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Wohnung von Projektilen getroffen - Kriminalpolizei ermittelt

Mehrere Projektile haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Wohnung in der Fuchsgasse getroffen und sind dort unter anderem in die Fassade des Gebäudes sowie einzelne Räume eingeschlagen. Die Bewohner wurden hierbei glücklicherweise nicht verletzt. Die möglichen Hintergründe der Schussabgabe sowie Details zur verwendeten Schusswaffe sind derweil unklar und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Diese hat das Kriminalkommissariat Sigmaringen übernommen. Hinweise auf den oder die Tatverdächtigen bestehen derzeit nicht. Anwohner und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Verantwortlichen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Hettingen

Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 28.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Inneringen und Feldhausen entstanden. Ein 69 Jahre alter Audi-Fahrer wollte auf dem geraden Streckenstück einen VW überholen, wobei dessen Fahrerin gerade in diesem Moment nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Die beiden Pkw kollidierten miteinander und mussten in der Folge aufgrund ihrer Beschädigungen abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten hingegen blieben nach derzeitigem Stand glücklicherweise unverletzt.

Ostrach

Polizei rückt zu Streitigkeiten aus - Mann filmt Beamten

Zu lautstarken Streitigkeiten sind in der Nacht von Sonntag auf Montag Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau in den Denkmalweg ausgerückt. Während sich die Situation vor Ort beruhigen ließ, muss ein 40-Jähriger mit einer Anzeige rechnen. Er hatte sein Handy gezückt und die Polizisten unerlaubt aufgezeichnet. Gegen ihn wird nun wegen der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes ermittelt, das Handy wurde als Beweismittel beschlagnahmt.

Pfullendorf / Schwäblishausen

Ortsschild und Leitpfosten gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Ortsschild am Ortsausgang Schwäblishausen sowie zwei Leitpfosten entwendet. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und nimmt Hinweise auf die Unbekannten unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Pfullendorf

Autofahrerin weicht Reh aus und kommt von Fahrbahn ab

Weil sie eigenen Angaben zufolge einem Reh ausweichen musste, ist am Sonntagmorgen gegen 6.45 Uhr eine 25 Jahre alte Autofahrerin auf der L 201b zwischen Neubrunn und Denkingen von der Fahrbahn abgekommen. Mit ihrem VW überfuhr sie dabei einen Leitpfosten sowie eine Richtungstafel und kam anschließend im Straßengraben zu stehen. Die Fahrerin blieb unverletzt. An ihrem Pkw, der in der Folge abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

