Friedrichshafen

Brand verursacht Sachschaden

Bei einem Brand im Keller eines unbewohnten Mehrfamilienhauses in der Dekan-Rogg-Straße entstand am Sonntagmorgen Sachschaden. Aus bislang unbekannter Ursache kam es im Kellergeschoss zu einer Flammenbildung und starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Sachschaden dürfte sich den ersten Schätzungen zufolge auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag belaufen. Verletzt wurde niemand. Wie es zum Brand kam, ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Friedrichshafen führt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung ergaben sich bislang nicht.

Tettnang

Alkoholisierter Radfahrer verursacht Unfall

Weil er am Montagmorgen gegen 1.15 Uhr mit über zwei Promille einen Unfall verursacht hat, muss ein 40-jähriger Mann mit einer Anzeige rechnen. Der Mann fuhr mit seinem Fahrrad trotz Durchfahrtverbots entgegen der Fahrtrichtung durch die Lindauer Straße. Eine entgegenkommende Transporter-Fahrerin erkannte die Fahrauffälligkeiten des betrunkenen Radlers und stoppte ihren Wagen. Der 40-Jährige streifte bei der Schlangenlinienfahrt den VW, stürzte in der Folge zu Boden und verletzte sich leicht. Aufgrund seiner Alkoholisierung musste er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und wird sich nun Strafrechtlich verantworten müssen.

Überlingen

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Deutlich alkoholisiert war ein 47-jähriger Autofahrer, den Polizisten des Polizeireviers Überlingen am Sonntagabend in der Mühlenstraße kontrolliert haben. Die Beamten waren auf den Fahrer aufmerksam geworden, als dieser beim Rangieren sichtbare Schwierigkeiten hatte. Bei der Überprüfung des Mannes zeigte das Atemalkoholmessgerät über 1,2 Promille an, weshalb der 47-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe und darüber hinaus auch seinen Führerschein abgeben musste. Ihm droht nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Überlingen

Jugendliche außer Rand und Band - Zwei Polizisten verletzt

Eine Jugendliche hat die Polizei Überlingen am Sonntagabend für mehrere Stunden beschäftigt und dabei zwei Einsatzkräfte leicht verletzt. Die Frau befand sich mit Begleitern im Bereich der Uferpromenade und geriet in einen psychischen Ausnahmezustand. Auch gegenüber den Polizisten ließ sie sich nicht beruhigen, spuckte um sich und musste fixiert werden. Gegen die Gewahrsamnahme wehrte sich die Jugendliche in der Folge mit Händen und Füßen und warf mit Beleidigungen um sich. Auf dem Polizeirevier geriet sie weiter in Rage und randalierte. Beim Transport in eine Fachklinik, bei dem mehrere Kräfte des Rettungsdienstes zur Unterstützung kamen, verhielt sie sich weiter hochaggressiv, trat einem Polizisten trotz ihrer Fixierung in den Bauch und gab einem Beamten einen Kniestoß ins Gesicht. Eine Atemalkoholmessung ergab bei der jungen Frau einen Wert von knapp 1,4 Promille. Ihr drohen nun strafrechtliche Konsequenzen.

Meersburg

Parkautomaten beschmiert

Wie am Sonntag bei der Polizei bekannt wurde, haben Vandalen mehrere Parkautomaten an der Uferpromenade mit roter Farbe besprüht. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07551/1804-0 entgegen.

Deisendorf

Heckenbrand

Wegen eines Heckenbrandes rückten am Samstag Polizei und Feuerwehr in die Dorfhalde aus. Ein Senior hatte gegen 16.45 Uhr versucht, an der Grenze zu seinem Nachbarn das Unkraut mit einem Gasbrenner zu vernichten. Dabei ging jedoch nicht nur das Unkraut, sondern auch etwa 15 Meter der angrenzenden Kirschlorbeerhecke in Flammen auf. Auch ein angrenzender Baum wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Löschversuche des Mannes scheiterten, sodass die Freiwillige Feuerwehr eingreifen musste. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist aktuell nicht bekannt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bermatingen

Gas mit Bremse verwechselt - Senior muss Führerschein abgeben

Hoher Sachschaden war die Folge eines missglückten Parkmanövers am Sonntag gegen 15 Uhr in der Auenstraße. Ein 88-jähriger VW-Fahrer hatte offenbar beim Rangieren in einer Hofeinfahrt das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt und kollidierte seitlich mit der Hauswand. Beim Zurücksetzen gab er erneut unkontrolliert Gas und prallte gegen einen geparkten Renault. Durch die Wucht wurde der Renault auf einen Citroen C1 und dieser wiederum auf einen weiteren Citroen Jumpy geschoben, der auf einem benachbarten Grundstück stand. Sowohl der Wagen des Seniors als auch der Renault waren derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Weil sich der Verdacht ergab, dass der Senior nicht mehr in der Lage war, ein Fahrzeug sicher zu führen, musste er seine Fahrerlaubnis an Ort und Stelle an die Polizisten abgeben.

