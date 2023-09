Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Bad Saulgau

Illegale Müllablagerung bei einem Grillplatz

Nach einem Hinweis am Samstagnachmittag, dass im Bereich des Grillplatzes Lampertsweiler Müll unberechtigt abgelagert wurde, ermittelte das Polizeirevier Bad Saulgau einen 63-jährigen Mann aus Bad Saulgau. Er räumte ein, zumindest Teile des abgelagerten Mülls dort ohne Genehmigung entsorgt zu haben. In Anwesenheit der Beamten sorgte er am frühen Sonntagabend für die ordnungsgemäße Entsorgung des Mülls.

Bad Saulgau

Exhibitionist flüchtet unerkannt

Am Samstagnachmittag, gegen 15:40 Uhr vernahm eine 29-jährige Frau Geräusche hinter sich. Sie saß zu dieser Zeit auf einer Parkbank nahe der Fachklinik Höchsten Am Schönen Moos. Ca. 4 Meter hinter ihr befand sich ein Mann mit entblößtem Glied, der die Frau anschaute und eindeutige Handbewegungen an seinem Glied vollführte. Der Mann ergriff die Flucht, als die Frau ihn aufforderte dies zu unterlassen und sich zu entfernen. Der junge Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 18 Jahre, 1,70 m groß, schlank, bekleidet mit dunkelrotem gefaltetem Tuch auf dem Kopf, dunkle Basecap, dunkles Trägershirt, dunkle kurze Sporthose mit Gummibund, schwarzer Rucksack, Turnschuhe, er sprach ohne Akzent und hatte keine sichtbaren Tattoos. Hinweise zu dem Täter nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/482-0 entgegen.

