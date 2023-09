Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu - Wuchzenhofen

Einbruch in Schule

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang ins Gebäude der Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen. Hierzu brachen sie eine Türe auf. Im Gebäude selbst versuchten sie vergeblich weitere zum Teil abgeschlossene Türen aufzuhebeln. Hierbei entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Über etwaiges Diebesgut liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Es war bereits der 3. Einbruch in die Schule während der Sommerferien. Das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/8488-0 bittet um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen und Täterhinweise in diesem Zusammenhang.

Leutkirch im Allgäu

Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugensuche

Am Samstagnachmittag, in der Zeit zwischen 13:00 - 14:15 Uhr parkte der Geschädigte seinen Geschäftswagen, einen BMW, X1 zunächst auf dem Parkplatz des Discounters Lidl bei den Bahnhofsarkaden und kurze darauf auf dem Parkplatz des unweit gelegenen Rewe. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte den BMW beim Vorbeifahren oder Einparken an der Beifahrerseite. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 2500 Euro am BMW. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/8488-0 entgegen.

Leutkirch im Allgäu

Zeugensuche nach gefährlichem Überholvorgang

Auf der L 319 vom Zollhaus in Richtung Herlazhofen kam es am Samstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr zu einem misslungenen Überholmanöver eines silbernen Daimler-Benz. Der 19-jährige Fahrer des Daimler scherte zum Überholen aus, obwohl zu dieser Zeit Gegenverkehr kam. Der Gegenverkehr, ein blauer Pkw musste, um einen Unfall zu verhindern stark abbremsen und nach rechts ins Bankett ausweichen. Glücklicherweise kam es in dieser Situation zu keinem Verkehrsunfall. Die Polizei ermittelte den 19-jährigen nachträglich als Betroffenen. Das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/8488-0 erbittet Hinweise zu dem geschädigten Fahrer des blauen Pkw, der ins Bankett auswich.

Wangen im Allgäu

Brand eines Bienenstandes

Am Samstagnachmittag, gegen 14:15 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr mit 2 Fahrzeugen zu einem gemeldeten Brand eines Bienenstandes bei Neuravensburg, Mindbuch aus. Der Brand des ca. 4x6 Meter großen Bienenstandes brachten sie zügig unter Kontrolle. Auch deshalb entstand kein nennenswerter Sachschaden. Bislang ist noch unklar, wie sich der Bienenstand entzünden konnte.

