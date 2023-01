LPI-G: In Kleingartenanlage eingebrochen

Altenburg (ots) - Altenburg: Beim Befahren der Zschernitzscher Straße am gestrigen Tag (18.01.2023), gegen 10:15 Uhr geriet die 35jährige Fahrerin eines Pkw Skoda in einer Kurve in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit der Fahrerin eines Pkw VW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zum Glück wurde niemand verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: ...

