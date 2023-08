Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Trickdiebstahl durch falschen Wasserwerker im Mausbergweg

Speyer (ots)

Am Dienstag gegen 13:10 Uhr klingelte ein unbekannter Täter bei einer 87-jährigen Dame im Mausbergweg und gab sich als Wasserwerker aus. Der Täter forderte die Dame auf, das Wasser laufen zu lassen und verwickelte sie in ein Gespräch. Währenddessen gelangte ein weiterer Täter oder eine Täterin unbemerkt in die Wohnung und durchwühlte Schränke und Schubladen. Aus unbekannten Gründen brachen die Täter ihr Vorhaben ab und verließen die Wohnung ohne Beute. Möglicherweise wurden sie bei der Tatausführung gestört.

Der gesprächsführende Täter war ca. 25 Jahre alt, ca. 185 cm groß, von schlanker Statur, trug dunkle, glattrasierte Haare und sprach fließend Deutsch.

Zeugen werden gebeten, Hinweise zu den Tatverdächtigen telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei Speyer zu richten.

Die Polizei warnt:

Lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnung! Besonders Seniorinnen und Senioren sind als Opfer von Trickdiebstahl in Wohnungen häufig betroffen. Dabei suchen Tricktäterinnen und Tricktäter vermehrt Seniorenwohnhäuser und -wohnanlagen auf. Alle bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich auf drei Grundmuster zurückführen: - das Vortäuschen einer Notlage, die scheinbar eine Hilfeleistung oder Unterstützung durch das Opfer in der Wohnung erfordert.

- das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt

- das Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer, die eine Einladung zum Betreten der Wohnung nahelegt.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell