Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Geschwindigkeitskontrollen in Burgstraße und Landwehrstraße

Speyer (ots)

Am Dienstag zwischen 10 Uhr und 11:20 Uhr führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen in der Burgstraße durch. Bei erlaubten 30 km/h wurden insgesamt 56 Fahrzeuge gemessen, von denen 17 Fahrzeuge die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten. Der Spitzenreiter war mit 63 km/h unterwegs.

Zwischen 12 Uhr und 13 Uhr verlegten die Beamten die Geschwindigkeitsmessung in die Landwehrstraße. Bei erlaubten 50 km/h wurden hier insgesamt 110 Fahrzeuge gemessen, von denen kein Fahrzeug die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritt. Der Spitzenreiter fuhr an dieser Stelle 54 km/h. Bereits bei einer am 03.08.2023 durchgeführten Messung fiel der Polizei die geringe Beanstandungsquote positiv auf. Auch diesmal war die Regeltreue der Verkehrsteilnehmer hierfür ursächlich.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell