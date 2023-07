POL-EL: Lingen - Motorradfahrerstammtisch am 6. Juli

Haren (ots) - Am Freitag gegen 16.20 Uhr meldeten Zeugen einen Brand von zwei Büschen an der Straße Neuer Markt in Haren. Die Feuerwehr war zügig vor Ort und konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Fremdverschulden wird nicht ausgeschlossen. Daher werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

