Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneut gefährlichen Köder aufgefunden

Jena (ots)

Ein Zeuge informierte am Dienstagabend, dass erneut sogenannte Giftköder in Winzerla ausliegen würden. In der Bertolt-Brecht-Straße hatten Unbekannte eine Wurst, gespickt mit einer Rasierklinge, im Bereich eines Hinterhofes ausgelegt. Das Gefahrenmoment wurde beseitigt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

