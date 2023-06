Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach versuchtem Bandendiebstahl gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Täterlichtbilder sowie zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

Am Samstag, dem 10.12.2022, gegen 17:30 Uhr entwendeten die vier unbekannten Beschuldigten, die sich zur fortgesetzten Begehung von Diebstahlshandlungen verbunden hatten, im Getränkemarkt eines Einkaufcenters in der Eschenstraße in 07774 Dornburg-Camburg sechs Flaschen Spirituosen im Gesamtwert von 209,94 Euro, um die Ware ohne zu bezahlen für sich zu behalten. Im Anschluss begeben sie sich in den Lebensmittelmarkt und beluden einen Warenkorb mit Produkten im Gesamtwert von ca. 500,- Euro. Der Versuch, den Markt ohne BezahIung zu verlassen, konnte durch eine Mitarbeiterin des Marktes verhindert werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder gar den unbekannten Tätern geben können werden gebeten, sich bei der Kripo Jena zu melden. Telefonisch erreichbar wäre die Kriminalpolizeiinspektion Jena unter der Telefonnummer: 03641 81 2464 oder per Mail unter: KPI.Jena@polizei.thueringen.de.

