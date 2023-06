LPI-J: Beschmiert

Weimar (ots) - Am 14.06.2023 gegen 04:10 Uhr befuhr eine 27-jährige mit einem VW Caddy die B 7 aus Mönchenholzhausen kommend in Richtung Nohra. In einer leichten Linkskurve, ca. 700 Meter vor dem Ortsein- gang Nohra, musste die junge Frau plötzlich niesen. Dabei verriss sie unabsichtlich das Lenkrad nach rechts. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, erfasste einen Leitpfosten, fuhr dann etwa 80 Meter im Straßengraben und überschlug sich. Die junge Dame kam mit diversen ...

