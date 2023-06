Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Weimar (ots)

Ein Zeuge informierte die Polizei gegen 23:45 Uhr über eine Unfallflucht in der Ernst-Kohl-Straße. Der Fahrer eines Skoda Fabia wendete an der Kreuzung Ernst-Kohl-Straße / Rohlfsstraße. Beim Zurücksetzen kollidierte er dabei mit einem parkenden Skoda Octavia. Im Anschluss entfernte er sich trotz Ansprache des Zeugen von der Unfallstelle. Als die Beamten ihn an seiner Wohnanschrift aufsuchten, erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol stand. Seiner Aussage, er habe vor Fahrtantritt zwei Bier getrunken, wiedersprach das Ergebnis des Atemalkoholtestes von 2,12 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell