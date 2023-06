Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperlich ausgetragener Nachbarschaftsstreit - Richtigstellung

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Wie am Freitag, 09.06.2023, berichtet, kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einer Körperverletzung. Hier wurde der Sachverhalt anders dem tatsächlich geschehen geschildert. Aufgrund von lauter Musik begab sich ein 49-Jähriger zur Wohnungstür des Verursachers. Der 38-Jährige öffnete sodann auch und wirkte gleich aggressiv. Unvermittelt griff er den 49-Jährigen an, welcher sich zur Wehr setzte und sich wieder in seine Wohnung begab. Daraufhin folgt ihm der 38-Jäheige und trat die Wohnungstür auf. Trotz mehrfacher Aufforderung entfernte sich der 38-Järhige nicht aus der Wohnung des 49-Jährigen. Erst hinzueilende, weitere Nachbarn konnten die Situation beruhigen. Der benannte Atemalkoholwert konnte in der Folge dem 38-Jährigen zugerechnet werden. Die entsprechenden Ermittlungen wurden eingeleitet.

