LPI-J: Unaufmerksam

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Montagmorgen befuhr eine 44-Jährige mit ihrem Pkw Ford die Straße der Republik in St. Gangloff aus Richtung Hermsdorf kommend. Hier wollte diese an der Kreuzung an der Kirche in ein Gewerbegebiet nach links abbiegen. Dabei übersah die Frau einen entgegenkommenden 72-Jährigen auf einem Motorroller, sodass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Hierbei kam er 72-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht.

