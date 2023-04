Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Unfall mit einem schwer Verletzten - Straße voll gesperrt

Freiburg (ots)

Mit dem Rettungshubschrauber wurde am Montag, 17.04.2023 ein 51 Jahre alter Mann nach einem Unfall auf der L 131 in die Uniklinik nach Freiburg geflogen. Zuvor war dieser auf der Strecke zwischen Oberböllen und Neuenweg talwärts unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Neuenweg beabsichtigte er mit seinem Kia ein vor ihm fahrendes Fahrzeug zu überholen. Beim Überholvorgang geriet er zu weit nach links in den unbefestigten Seitenstreifen und kam ins Schleudern. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, flog geschätzte 16 Meter weit mit seinem Auto und prallte drei Meter tiefer gegen mehrere Bäume. Im dortigen Bach blieb das Fahrzeug senkrecht auf der Motorhaube stehen. Der 51-Jährige wurde bei dem Unfall schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr aufgenommen. Das Fahrzeug wurde geborgen und abgeschleppt. Die L 131 war für rund zwei Stunden voll gesperrt. Die Feuerwehren Kleines Wiesental und Schopfheim waren mit gesamt 8 Fahrzeugen und 44 Einsatzkräften vor Ort. Ebenfalls die Polizei und ein Rettungsdienst. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

