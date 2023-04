POL-FR: Freiburg: Unbekannte Person lässt Eimer mit weißer Farbe fallen und auf dem Weg liegen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 13.04.2023, auf Freitag, 14.04.2023, wurde aus einem Carport in der Straße "Hornacker" ein graues Pedelec der Marke Radon entwendet. Zurück blieben zwei Trennscheiben eines Winkelschleifers, mit welchem vermutlich das Fahrradschloss durchtrennt wurde. An dem Pedelec war ein Ortungsgerät verbaut. Noch am Freitag konnte ...

mehr