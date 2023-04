Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Pedelec aus Carport entwendet - in Basel sichergestellt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 13.04.2023, auf Freitag, 14.04.2023, wurde aus einem Carport in der Straße "Hornacker" ein graues Pedelec der Marke Radon entwendet. Zurück blieben zwei Trennscheiben eines Winkelschleifers, mit welchem vermutlich das Fahrradschloss durchtrennt wurde. An dem Pedelec war ein Ortungsgerät verbaut. Noch am Freitag konnte der Geschädigte sein Pedelec in Basel orten. In einem Keller eines großen Mehrfamilienhauses konnte das Pedelec sichergestellt werden. Die Ermittlungen zum Täter dauern an. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen erhofft sich Hinweise von Zeugen, da das Durchtrennen des Fahrradschlosses mittels eines Winkelschleifers nicht geräuschlos von statten gegangen sein dürfte. Hinweise nimmt der Polizeiposten unter der Telefonnummer 07624 98900 entgegen.

