POL-FR: Steinen: zwei Meldungen // SB-Automaten an Tankstelle aufgebrochen // Einbruch in Imbiss - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Am Freitag, 14.04.2023, in dem Zeitraum zwischen 19.00 Uhr bis 21.35 Uhr, hebelte ein Unbekannter ein gekipptes Badfenster auf, um in einem Mehrfamilienhaus in der Blauenstraße in eine Erdgeschosswohnung zu gelangen. Die Wohnung wurde von dem Unbekannten durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier ...

