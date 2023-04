Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Betrunken mit E-Scooter gestürzt - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 16.04.2023, kurz nach Mitternacht, versuchte ein 28-Jähriger mit seinem E-Scooter in der Hauptstraße, in Höhe des Europaplatzes, einen Bordstein zu überwinden um auf einen Fußgängerweg zu gelangen. Der 28-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Ein durchgeführter Alkohol-Schnelltest ergab ein Ergebnis von über 0,8 Promille. Der 28-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort erfolgte auch eine Blutentnahme.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell