POL-FR: Umkirch - Feuerwehreinsatz wegen angebranntem Essen

Freiburg (ots)

Umkirch - Am Sonntag 16.04.2023, gegen 04:53 Uhr, wurde eine starke Rauchentwicklung in der Flüchtlingsunterkunft Umkirch gemeldet. Die ausrückende Feuerwehr Umkirch brachte zwei Personen aus dem verrauchten Gebäude in Sicherheit und übergab sie an den Rettungsdienst. Beide Personen waren glücklicherweise unverletzt geblieben.

Als Ursache der Rauchentwicklung konnte schließlich auf dem Herd vergessenes Essen ausgemacht werden. Sachschaden war keiner entstanden.

