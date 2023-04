Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen. Mutmaßlich alkoholisierte Fahrradfahrerin verletzt sich bei Sturz leicht

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 16.04.2023, gegen 20:00 Uhr, hat sich eine mutmaßlich alkoholisierte Fahrradfahrerin bei einem Sturz in Wutöschingen-Horheim leicht verletzt. Die 31-jährige war alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Sie zog sich bei dem Sturz eine stark blutende Kopfplatzwunde, Prellungen und Schürfwunden zu. Sie kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Einen Radhelm hatte die Frau nicht an. Bei der Überprüfung ihrer Fahrtüchtigkeit wurde Alkoholbeeinflussung erkannt. Ein Alcomatentest ergab rund 1,1 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Das Fahrrad dürfte unbeschädigt geblieben sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell