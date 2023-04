POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Autofahrer touchiert Fahrradfahrer beim Überholen - Radfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots) - Am Samstag, 15.04.2023, gegen 13:20 Uhr, kam es in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in der Alte Basler Straße in Bad Säckingen zu einer Unfallflucht. Ein dort geparkter Fiat war von einem anderen Pkw touchiert worden. Der Sachschaden am Fiat liegt bei rund 700 Euro. Eine unbekannte Frau teilte dies der zum Fahrzeug zurückkehrenden Fiat-Fahrerin ...

mehr