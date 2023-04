Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Drei Autos und Laterne beschädigt - Unfallverursacher flüchtet

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 16.04.2023, wurden bei einem Verkehrsunfall im Gewerbepark Hochrhein zwischen Waldshut und Tiengen drei Autos und eine Laterne beschädigt. Ein VW-Fahrer war gegen 03:40 Uhr in der Karl-Ziegler-Straße in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Auf dem angrenzenden Gelände eines Autohauses prallte der VW zunächst gegen eine Laterne und dann gegen einen geparkten Pkw, der wiederum gegen ein weiteres abgestelltes Auto geschoben wurde. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20000 Euro. Der VW blieb nicht mehr fahrbereit an der Unfallstelle zurück. Der VW-Fahrer hatte sich bis zum Eintreffen der verständigten Polizei entfernt. Am Morgen gegen 10:20 Uhr erschien der mutmaßliche Fahrer auf dem Polizeirevier. Da bei dem 33-jährigen eine Alkoholüberprüfung 0,8 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

