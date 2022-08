POL-RE: Gladbeck: Frau fährt beim Abbiegen Radfahrer an

Recklinghausen (ots) - Ein 24-jähriger Marler fuhr in der vergangenen Nacht (2 Uhr) mit seinem Auto auf der Halterner Straße in Richtung Haltern am See. Etwa in Höhe der Schollbrockstraße registrierte er plötzlich einen auf der Straße liegenden Stein (40cmx40cm). Für ein Ausweichmanöver war es jedoch zu spät und er fuhr über das Hindernis. Der Stein verkeilte sich unter dem Auto und wurde gut 150m weit ...

mehr