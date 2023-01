Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Niederkirchen

Meckenheim - Motorradfahrer übersehen; Verkehrsunfall mit Personenschaden

Niederkirchen bei Deidesheim / Meckenheim (ots)

Am 12.01.2023 gegen 15:30 Uhr kam es an der Einmündung der L 528 / K9 zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein Kleintransporterfahrer übersah hierbei einen bevorrechtigten Motorradfahrer der in Richtung Meckenheim unterwegs war. Der Motorradfahrer wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt; das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca.3000 EUR.

