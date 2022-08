Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Dieb bestiehlt zwei Männer und schlägt zu - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Zwei Männer sind am Samstagabend in der Pforzheimer Weststadt Opfer eines dreisten Diebstahls geworden.

Die beiden späteren Geschädigten saßen gegen 18:20 Uhr in der Maximilianstraße vor einem Firmengebäude, als ein bislang unbekannter junger Mann hinzukam. Nach bisherigen Erkenntnissen steckte dieser wortlos private Gegenstände der Geschädigten ein, welche die Beiden neben sich liegen hatten. Auf Ansprache der Geschädigten an den Unbekannten was das soll, schlug der Täter unvermittelt einem der Geschädigten mit der Faust ins Gesicht. Danach entfernte sich der Unbekannte zügig in Richtung Innenstadt.

Der Täter wird als zirka 1,80 Meter groß, schlank und 18 bis 25 Jahre alt beschrieben. Er habe ein südeuropäisches Erscheinungsbild, einen Oberlippenbart und ansonsten einen sogenannten Drei-Tages-Bart. Weiter habe er eine kurze schwarze Hose, ein weißes T-Shirt und weiße Schuhe getragen. Zudem trug er wohl eine schwarze Bauchtasche um die Schulter.

Der Verletzte wurde durch den Schlag leicht verletzt und konnte vor Ort ambulant behandelt werden.

Personen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Rufnummer 07231 186-3311 in Verbindung zu setzen.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell