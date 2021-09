Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1274) Sexueller Übergriff auf junge Frau in der Nürnberger Innenstadt - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Samstag (11.09.2021) auf Sonntag (12.09.2021) wurde eine junge Frau in der Nürnberger Innenstadt Opfer eines Sexualdeliktes. Ein 23-jähriger Tatverdächtiger wurde kurz nach der Tat festgenommen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die junge Frau besuchte in der Nacht eine Bar in der Königstraße, wo sie den späteren Tatverdächtigen kennenlernte. Gegen 02:30 Uhr verließen beide gemeinsam die Bar und liefen die Königstraße entlang in Richtung Bahnhof und bogen dann nach links in die Königstormauer ein.

An der Königstormauer befindet sich derzeit eine Baustelle. In diese hätte der Mann die junge Frau hineingezogen und sie dort gegen ihren Willen schwer sexuell missbraucht.

Im Anschluss an die Tat liefen beide wieder zurück in die Königstraße (leicht versetzt, die Frau lief voraus), wo sich die Geschädigte einer Bekannten anvertraute, welche die Polizei verständigte.

Gegen 04:30 Uhr konnte ein Tatverdächtiger auf Grund der abgegebenen Personenbeschreibung festgenommen werden. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt und sucht Zeugen der Tat. Personen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Insbesondere wären Hinweise bzgl. folgender Punkte hilfreich:

- Wer hat in der Zeit von 02:30 Uhr und 02:50 Uhr zwei Personen (Mann und Frau) gesehen, die die Königstraße entlang liefen bzw. von der Königstraße in die Königstormauer einbogen oder von der Königstormauer in die Königstraße liefen?

- Wer hat in der Königstormauer im Bereich der dortigen Baustelle ein vermeintliches Pärchen gesehen? Hat jemand beim Vorbeilaufen verdächtige Geräusche wahrgenommen?

Laut Zeugenangaben liefen zum Tatzeitpunkt zum einen drei Männer in einer Gruppe und ein einzelner Mann die Königstormauer in Richtung der Königstraße. Die drei Männer bogen dann nach rechts Richtung Innenstadt ab, der einzelne Mann lief nach links in Richtung des Bahnhofes.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

23 Jahre, 180 cm groß und schlank, südländischer Typ, kurze schwarze Haare (an den Seiten kurz rasiert), Oberlippen- und Kinnbart. Er war bekleidet mit einer grünen Jacke der Marke Nike mit weißem Logo (Stoff ähnlich einer Regenjacke) und einer zerrissenen Jeans. Unter der offenen Jacke trug er ein weißes T-Shirt.

Er war in Begleitung einer jungen Frau - der Geschädigten.

Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell