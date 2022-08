Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Calw (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag im Calwer Stadtteil Heumaden ist eine Fußgängerin schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 11 Uhr ein 71-jähriger Nissan-Fahrer die Heinz-Schnaufer-Straße und bog in der Folge vom dortigen Kreisverkehr in die Staelinstraße ein. Aus noch nicht bekannter Ursache übersah er hierbei offenbar eine von rechter Seite die Staelinstraße überquerende 78-jährige Fußgängerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die 78-Jährige schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell