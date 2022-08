Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert gegen Straßenlaterne gefahren

Pforzheim (ots)

Alkoholische Beeinflussung könnte der Grund dafür gewesen sein, dass ein 47-jähriger Lkw-Lenker am Samstagabend mit seinem Lkw gegen eine Laterne fuhr.

Der 47-Jährige war am Samstag gegen 20.00 Uhr mit seinem Lkw auf der Bauschlotter Straße in nördliche Richtung unterwegs. Offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung und der nicht angepassten Geschwindigkeit kam der Lkw-Lenker in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in der Folge gegen eine Straßenlaterne. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der 47-Jährige davon.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte er im Nahbereich der Unfallstelle festgestellt und kontrolliert werden. Aufgrund seines deutlich wahrnehmbaren Alkoholgeruchs wurde noch vor Ort ein Atemalkoholvortest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von etwa 2,4 Promille.

Der 47-Jährige musste im Anschluss eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell