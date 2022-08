Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Mit Roller gegen geparkten Sattelzug geprallt: schwer verletzt

Haiterbach (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich am Freitagnachmittag eine 17-jährige Kleinkraftradlenkerin in Oberschwandorf.

Nach Stand der Ermittlungen befuhr die 17-Jährige gegen 14:15 Uhr mit einem Motorroller die Waldachstraße in Richtung Ortsmitte. Bei einsetzendem Regen stößt sie mit ihrem Fahrzeug gegen das Heck eines am Straßenrand geparkten Sattelzuges. Hierbei zog sich die Rollerfahrerin schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 2.600 Euro.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell