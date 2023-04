Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Pkw-Aufbrüche in Grenzach - Polizei bittet um Mithilfe

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum von Freitag, 14.04.2023, bis Samstag, 15.04.2023, wurden in Grenzach wieder vier Fahrzeuge aufgebrochen. Der Unbekannte schlug jeweils eine Fahrzeugscheibe ein um in die Fahrzeuge zu gelangen. Aus einem Citroen, welcher im De-Bary-Weg stand, wurde eine Geldbörse entwendet. Die Geldbörse, die wohl auf der Rückbank lag, konnte wieder aufgefunden werden. Aus der Geldbörse fehlten 20 Schweizer Franken. Ob aus einem Toyota, der im Burgackerweg stand, etwas entwendet wurde ist hier noch nicht bekannt. Im Bürgelerweg wurden aus einem VW Tiguan 20 Euro entwendet. Die 20 Euro befanden sich in einer Geldbörse, welche wohl auch auf der Rücksitzbank lag. Aus einem VW Reisemobil wurden etwa 5 Euro Münzgeld entwendet. Das Reisemobil stand in der Schlossgasse. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 98900, bittet Eigentümer von videoüberwachten Grundstücken die Aufzeichnungen ihrer Anlage zu sichten und sich im Erfolgsfall mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen.

Noch eine Empfehlung der Polizei:

Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen vor Langfingern schützen. Die beste Strategie ist bewusstes Verhalten - einfach den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun! Wertsachen mitnehmen! Fahrzeug abschließen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell