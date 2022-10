Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Mehrere Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen

Singen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu mehreren Unfallfluchten, die sich im Laufe des Donnerstags und am Freitagvormittag im Stadtgebiet ereignet haben.

Im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen auf der August-Ruf-Straße auf Höhe der Hausnummer 31 geparkten weißen Toyota Yaris im Bereich des linken Kotflügels. Ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle.

Auf einem Parkplatz am Kreisverkehr gegenüber des Einkaufszentrums Cano streifte ein unbekannter Autofahrer, im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 19:30 Uhr, einen dort geparkten grauen Renault Megane, vermutlich beim Rangieren. Anschließend fuhr er weiter, ohne den Unfall anzuzeigen. An dem Renault entstand ebenfalls ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zu einer weiteren Unfallflucht ist es am Freitagmorgen, zwischen 07:50 Uhr und 08:10 Uhr auf der Alemannenstraße gekommen. Ein Unbekannter streifte den auf Höhe der Hausnummer 12 am Fahrbahnrand geparkten weißen VW Kombi entlang der Fahrzeugseite bis zum Außenspiegel und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. An der Unfallstelle konnten rote Plastikteile, die vermutlich von der Heckleuchte des Verursacherfahrzeugs stammen dürften, aufgefunden werden.

Die Polizei bittet Personen, die die Unfälle beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die flüchtigen Verursacher geben können, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell