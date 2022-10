Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Gaststätte

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Freitag sind unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Fürstenbergstraße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Kellertür auf und gelangten so in die Innenräume des Bistros. Dort brachen sie zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Personen, die in der vergangenen Nacht Verdächtiges im Bereich der Fürstenbergstraße/Winkelstraße festgestellt haben, oder sonst Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten-Wollmatingen, Tel. 07531 94299-3, zu melden.

