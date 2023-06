LPI-J: Uneinsichtiger Radfahrer erhält mehrere Anzeigen

Weimar (ots) - Am 13.06.2023 gegen 22:00 Uhr betraten zwei männliche Personen den Innenhof eines Wohnhauses in der Windischenstraße. Einer der Täter versuchte die Eingangstür eines Bekleidungsgeschäftes mit einem Pflasterstein zu zerstören. Ein Anwohner auf seinem Balkon sah die zwei Männer und sprach sie an. Diese ergriffen daraufhin die Flucht, der Mann nahm die Verfolgung auf. Einer der beiden Täter bewarf ihn dann mit einer Flasche und dem Pflasterstein, trafen ...

mehr