Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter auf frischer Tat bei "künstlerischem" Schaffen durch Graffiti gestellt

Gera (ots)

Am Samstagabend befand sich ein 22-Jähriger an der Haltestelle am Hauptbahnhof. Im Rahmen der Wartezeit besprühte der Täter den Fahrplan der Geraer Verkehrsbetriebe sowie die Wand des Hauptbahnhofes. Im Rücken des Täters befand sich zu dieser Zeit jedoch ein Streifenwagen der Polizei. Die Beamten stellten den Täter und nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen den 22-Jährigen auf.

