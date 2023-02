Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Schule - Polizei bittet Zeugen um Hinweise #POLSIWI

Siegen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (14.02.2023) sind unbekannte Täter in eine Schule in der Kolpingstraße in Siegen eingebrochen.

Die Unbekannten deaktivierten Bereiche der Alarmanlage und beschädigten im Inneren Bewegungsmelder sowie elektronische Module. Die Tatverdächtigen öffneten Schränke und durchwühlten diese.

Ob Gegenstände entwendet wurden ist aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Siegener Kriminalkommissariat 5 bereits übernommen hat. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der 0271/7099-0 bei der Polizei Siegen.

