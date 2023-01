Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in Kreisverkehr - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend (26.01.2023) gegen 19:40 Uhr kam es im Kreisverkehr der Damaschkestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jährige Fahrer befuhr mit seinem Auto die Damaschkestraße, als es im dort befindlichen Kreisverkehr zum Zusammenstoß mit einem weiteren PKW kam. Der 27-Jährige konnte noch beobachten, wie der/die Unfallverursacher/in das eigene Fahrzeug mit einer Lampe begutachtete und die Fahrt dann unvermittelt fortsetzte. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Wer hat den Unfall gesehen und kann sachdienliche Hinweise geben? Diese nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

