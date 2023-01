Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unbekannte Fahrradfahrerin beschädigt Autos

Ludwigshafen (ots)

Am 26.01.2023 um 13:10 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie eine Fahrradfahrerin in der Bismarckstraße durch einen Sturz zwei geparkte Autos beschädigte. Danach entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort. Die Beschuldigte wird wie folgt beschrieben: dunkle Haare, helle Mütze, schwarze Jacke, schwarze Handschuhe, schwarze Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite, helle Schuhe. Es handelte sich um ein helles Damenrad. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.300 Euro. Wer kann Hinweise zum Unfall machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

