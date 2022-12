PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Betrügerische Textnachrichten verschickt - Kriminelle ergaunern Bargeld +++ Einbrecher gescheitert +++ Kondenstrockner aus im Bau befindlichen Wohnhäusern gestohlen +++ Feuer in Mülltonne entfacht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Betrügerische Textnachrichten verschickt - Kriminelle ergaunern Bargeld, Bad Homburg, 06.12.2022 bis 07.12.2022,

(pl)Mittels betrügerischen Textnachrichten wurden zwischen Dienstag und Mittwoch sogleich zwei Frauen aus Bad Homburg um Bargeld betrogen. Die beiden Geschädigten erhielten auf ihr Handy SMS-Nachrichten von einer unbekannten Nummer. In den Nachrichten gaben sich die Kriminellen als nahestehendes Familienmitglied aus und informierten die Angeschriebenen über eine neue Handynummer. Anschließend täuschten die Betrüger eine angebliche Notlage vor und brachten die beiden Frauen dazu, Geldüberweisungen zu tätigen. Erst im Nachgang fiel der Schwindel auf und die Polizei wurde in Kenntnis gesetzt. Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

2. Einbrecher gescheitert,

Usingen, Weilburger Straße, 05.12.2022, 10.00 Uhr bis 07.12.2022, 10.00 Uhr,

(pl)Zwischen Montagvormittag und Mittwochvormittag scheiterten unbekannte Täter beim Versuch, in ein Mehrfamilienhaus in der Weilburger Straße einzubrechen. Die Täter hatten sich mit einem Hebelwerkzeug an der Eingangstür zu schaffen gemacht und dann jedoch unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Kondenstrockner aus im Bau befindlichen Wohnhäusern gestohlen, Bad Homburg, Ober-Erlenbach, Am Hühnerstein, Am Kirschgarten, 07.12.2022, 17.00 Uhr bis 08.12.2022, 08.00,

(pl)In Ober-Erlenbach wurden zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen zwei im Bau befindliche Wohnhäuser im Bereich "Am Hühnerstein" sowie "Am Kirschgarten" von Dieben heimgesucht. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu den jeweiligen Baustellen und entwendeten anschließend aus den beiden Gebäuden insgesamt drei Kondenstrockner. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Feuer in Mülltonne entfacht,

Friedrichsdorf, Bahnstraße, 07.12.2022, 14.50 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag kam es in der Bahnstraße in Friedrichsdorf zu einem Mülltonnenbrand. Das Feuer wurde gegen 14.50 Uhr gemeldet und von der Feuerwehr gelöscht. Mehrere Kinder sollen zuvor Feuerwerkskörper in die Mülltonne geworfen und hierdurch das Feuer in dem Behältnis entfacht haben. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

